В Крыму осудили мародеров, раскопавших ров с жертвами фашистских расстрелов

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-17T14:51:10+03:00

Злоумышленников поймали на месте преступления. Фото:пресс-служба МВД по Республике Крым

Отец и сын за золото, снятое с убитых, получили разные сроки [видео]

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Вынесен приговор отцу и сыну, которых еще в прошлом году, взяли с поличным возле памятника жертвам геноцида, что находится на 10-м километре Феодосийского шоссе, вблизи Симферополя.

Памятник жертвам геноцида. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мародеры грабили братскую могилу - противотанковый ров, где годы войны фашистские оккупанты расстреливали мирных жителей. Семейный дуэт выискивал среди костей золотые и драгоценные вещи.

Пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым сообщает, что старшего Полещука - Георгия приговорили к 1,6 годам исправительной колонии строгого режима, а младшему - Руслану дали 2 года и 1 месяц колонии поселении.

На сегодняшний день приговор суда не вступил в законную силу.