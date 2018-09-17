В Крыму осудили мародеров, раскопавших ров с жертвами фашистских расстрелов
Вынесен приговор отцу и сыну, которых еще в прошлом году, взяли с поличным возле памятника жертвам геноцида, что находится на 10-м километре Феодосийского шоссе, вблизи Симферополя.
Памятник жертвам геноцида. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.
Мародеры грабили братскую могилу - противотанковый ров, где годы войны фашистские оккупанты расстреливали мирных жителей. Семейный дуэт выискивал среди костей золотые и драгоценные вещи.
Пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым сообщает, что старшего Полещука - Георгия приговорили к 1,6 годам исправительной колонии строгого режима, а младшему - Руслану дали 2 года и 1 месяц колонии поселении.
На сегодняшний день приговор суда не вступил в законную силу.
В Крыму мародеров поймали с поличным.Видео: пресс-служба МВД по Республике Крым! другой источник