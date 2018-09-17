2018-09-17T15:09:34+03:00
Общество

Пьяная женщина за рулем устроила ДТП в Крыму

Ранее ей уже выписывали штраф за езду в нетрезвом виде
Надежда ДАЦЮК
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В Красноперекопске задержали женщину, которая ехала за рулем в состоянии алкогольного опьянения и устроила ДТП.

По данным в пресс-службы МВД по Крыму, об аварии в дежурную часть полиции сообщил местный житель.

Правоохранители обнаружили авто марки ВАЗ 21703 Priora под управлением 30-летней жительницы села Трактовое Красноперекопского района с признаками алкогольного опьянения.

Женщина в присутствии понятых отказалась пройти медицинское освидетельстование, поэтому, согласно действующему законодательству, была признана лицом в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в январе 2018 года эту женщину уже привлекали к административной ответственности за то, что она водила автомобиль в нетрезвом виде. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, ее могут лишить свободы сроком до двух лет.

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