Как в Симферополе отметят День Государственного герба и флага Крыма

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-17T17:33:48+03:00

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В Симферополе 24 сентября отметят День Государственного герба и флага Республики Крым.

Торжество начнется в 10.00 на площади им. В.И. Ленина с праздничного мероприятия «Цвети наш Крым», включающего молодежный флешмоб, праздничный концерт с участием творческих коллективов Крыма.

Также в 10.30 стартует авто и мотопробег РО ДОСААФ России Республики Крым по маршруту ул. Горького – проспект Кирова – Советская площадь (два круга по кольцу) – ул. Р. Люксембург – ул. Павленко – бульвар Ленина – ж/д вокзал – ул. Гагарина – Московская площадь (два круга по кольцу) – ул. Киевская – площадь Куйбышева (два круга по кольцу) – проспект Победы.

Праздничные мероприятия в честь государственных символов республики пройдут во всех городах и регионах Крыма.

В учебных заведениях педагоги проведут торжественные линейки, классные часы и уроки патриотизма.

24 сентября планируется водрузить Государственный флаг республики Крым на вершину горы Ай-Петри.

СПРАВКА КП

Флаг и герб являются государственными символами Крыма, начиная с 24 сентября 1992 года. День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым установлен республиканским законом от 29 декабря 2014 года.