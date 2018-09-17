Курорты Крыма попали в ТОП-10 лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-17T17:40:47+03:00

Сентябрь прекрасная пора для отдыха в Крыму. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Отдыхающие готовы потратить на жилье от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки

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Сразу 6 крымских городов попали в рейтинг лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон. Еще 4 места в Топ-10 заняли четыре курорта Краснодарского края.

- В первую десятку вошли Анапа, Евпатория, Ейск, Феодосия, Геленджик, Судак, Сочи, Ялта, Алушта и Алупка, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В Крыму туристы планируют провести осенний отпуск в среднем от 8 до 10 дней. Дольше всего хотят одыхать в Евпатории, там бронируют жилье в среднем на 8-1- суток.

На проживание семья готова потратить от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки. Самый дешевый отдых в Судаке.

Десять самых популярных курортов России для отдыха с детьми в бархатный сезон:

1. Анапа, Краснодарский край - 1660 рублей

2. Евпатория, Крым - 1710 рублей

3. Ейск, Краснодарский край - 1580 рублей

4. Феодосия, Крым - 1780 рублей

5. Геленджик, Краснодарский край - 1880 рублей

6. Судак, Крым - 1650 рублей

7. Сочи, Краснодарский край - 1790 рублей

8. Ялта, Крым - 2610 рублей

9. Алушта, Крым - 2150 рублей

10. Алупка, Крым - 2010 рублей