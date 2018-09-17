2018-09-17T17:40:47+03:00
Туризм

Курорты Крыма попали в ТОП-10 лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон

Отдыхающие готовы потратить на жилье от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Сентябрь прекрасная пора для отдыха в Крыму.Сентябрь прекрасная пора для отдыха в Крыму.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Сразу 6 крымских городов попали в рейтинг лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон. Еще 4 места в Топ-10 заняли четыре курорта Краснодарского края.

- В первую десятку вошли Анапа, Евпатория, Ейск, Феодосия, Геленджик, Судак, Сочи, Ялта, Алушта и Алупка, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В Крыму туристы планируют провести осенний отпуск в среднем от 8 до 10 дней. Дольше всего хотят одыхать в Евпатории, там бронируют жилье в среднем на 8-1- суток.

На проживание семья готова потратить от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки. Самый дешевый отдых в Судаке.

Десять самых популярных курортов России для отдыха с детьми в бархатный сезон:

1. Анапа, Краснодарский край - 1660 рублей

2. Евпатория, Крым - 1710 рублей

3. Ейск, Краснодарский край - 1580 рублей

4. Феодосия, Крым - 1780 рублей

5. Геленджик, Краснодарский край - 1880 рублей

6. Судак, Крым - 1650 рублей

7. Сочи, Краснодарский край - 1790 рублей

8. Ялта, Крым - 2610 рублей

9. Алушта, Крым - 2150 рублей

10. Алупка, Крым - 2010 рублей

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в Симферополе отметят День Государственного герба и флага Крыма
Пьяная женщина за рулем устроила ДТП в Крыму
В Крыму огласили приговор мародерам, вскрывшим растрельный ров
Романтический пикник в Севастополе закончился побоями и смертью
Аксенов сообщил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе на севере Крыма
11 крымских поселков и городов обесточила непогода
В Севастополе хотят ввести новые схемы движения троллейбусов
В Керчи столкнулись четыре машины: три человека травмированы
В Симферополе на пешеходном переходе сбили девушку: она отлетела на несколько метров
Погода в Крыму на 17 сентября: до +26 и облачно
За 8 месяцев этого года в «Пансионатах Севастополя» отдохнули свыше 8 тысяч туристов
За август на автостанциях Крыма выявили 900 безбилетников
Крымчанка перевела 10 тысяч рублей на счет лже-подруги из «Вконтакте»
Увяз намертво: Спасатели в крымских горах вытащили из грязи застрявшую иномарку
Под Судаком автобус с пассажирами врезался в грузовик
МЧС: Ситуация в Армянске стабильна, угроз населению нет
Дожди с грозами: Погода в Крыму на 16 сентября
Минздрав Крыма: В Армянске нет случаев отравления химическими веществами
Детям из Армянска продлили вынужденные каникулы еще на неделю
Власти Крыма выделили 76 миллионов на ликвидацию последствий вредных выбросов в Армянске