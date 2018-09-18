Погода в Крыму на 18 сентября: переменная облачность и тепло до +24

СЕГОДНЯ 08:43 2018-09-18T08:48:15+03:00

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Сегодня, 18 сентября типичный осенний вторник. Не очень яркое солнце и небо в облаках придутся по душе, тем кто не любит зной и жару.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. , -сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Температура воздуха днем 21…23°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 22…24º.