Погода в Крыму на 18 сентября: переменная облачность и тепло до +24
На полуострове прохладно и сухо
Сентябрь в Крыму по-своему хорош.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 18 сентября типичный осенний вторник. Не очень яркое солнце и небо в облаках придутся по душе, тем кто не любит зной и жару.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. , -сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Температура воздуха днем 21…23°.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 22…24º.