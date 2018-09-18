Пограничники задержали украинку, которая везла сильнодействующий наркотик в таблетках "для оздоровления"

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-18T10:24:49+03:00

Во время досмотра сотрудники Погрануправления увидели признаки опьянения у украинки

Изменить размер текста: A A

В пункте пропуска «Джанкой» задержали гражданку Украины, которая хотела провезти в Крым запрещенные таблетки.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, сорокалетняя гражданка ехала в Керчь, пограничники увидели признаки опьянения в процессе досмотра.

- При проведении досмотра в присутствии понятых и медицинского сотрудника под верхней одеждой женщины были обнаружены два прозрачных полиэтиленовых пакета, в которых находились таблетки, а также стеклянная емкость с неизвестным препаратом, - уточнили в Погрануправлении.

Задержанная заявила, что таблетки не относятся к наркотическим средствам, и она принимает их, чтобы выздороветь.

Тем не менее, обнаруженные препараты отправили на экспертизу. Было установлено, что образцы содержат сильнодействующее вещество клозапин, незаконный оборот которого влечет уголовную ответственность в РФ.

В правоохранительные органы направлены материалы по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ).