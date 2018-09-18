Не все медучреждения Крыма готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-18T12:10:45+03:00

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В Крыму некоторые котельные медицинских учреждений не готовы к запуску, так как они до сих пор не находятся в ведении "Крымеплокоммунэнерго" и "Центра энергосбережения и энергоэффективности". Необходимо переоформить документы и передать шесть котельных.

- Считаем, что данный вопрос (о передаче котельных) необходимо ускорить, чтобы в отопительный сезон мы уже вошли с соответствующими распорядительными документами, - сообщил на заседании Совмина РК во вторник вице-премьер РК Михаил Селезнев.

Так, проблема с отоплением актуальна для одной из больниц Феодосии, ялтинского Научно-исследовательского института физических методов лечения медицинской климатологии и реабилитации им. И.М.Сеченова и Красногвардейской центральной районной больнице.

Также остается проблема в селе Восход (Красногвардейский район), поскольку котельную нужно передать в ведение «Центра энергосбережения и энергоэффетивности», но руководство учреждения не торопится оформлять документы. На что глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца дня завершить процесс их оформления до конца дня.