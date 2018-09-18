Аксенов сказал, при каких условиях "Крымский Титан" может перейти в государственную собственность

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-18T14:00:24+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, при каких условиях химический завод «Крымский Титан» может быть выкуплен государством. Он отметил, что такое развитие событий абсолютно реально, если собственник не сможет устранить последствия выброса химических веществ.

- Решения могут быть приняты абсолютно любые. Если собственник скажет, что он материально не в состоянии устранить последствия выброса, и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос в том числе о принятии завода в государственную собственность Республики Крым. Я не собираюсь в данном случае на частников тратить бюджетные средства, – сказал глава республики.

Сейчас власти ведут переговоры по решению проблем завода ведут переговоры и находят понимание с руководством предприятия. По словам Аксенова, руководство относится с пониманием к проблеме.

При этом, по словам Аксёнова, на данном этапе переговоров по решению проблем завода власти находят полное понимание с руководством предприятия.

Напомним, 76 миллионов рублей из резервного фонда было направлено правительством Крыма на устранение проблемы с выбросами в Армянске.