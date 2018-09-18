На крымской границе появился первый в России новейший катер на воздушной подушке

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-18T15:03:38+03:00

Новый катер может ходить и по воде, и по земле Фото: Анастасия ЖУКОВА

Пока что такой катер - единственный в стране

Изменить размер текста: A A

Крымские пограничники получили новый катер на воздушной подушке проекта А25 ПС. Он будет нести службу на одной из застав на севере Крыма - в Каркинитском заливе Черного моря. Во вторник, 18 сентября, на катере подняли флаг, передает корреспондент КП-Крым

Катер строили специально по заказу погрануправления, он - первый представитель своего проекта. Таких пока больше нет нигде в Российской Федерации.

- Катер является бронированным, быстроходным, вместимость - до одного взвода, - рассказал офицер Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым Артем Коваль. - Может развивать скорость до 50 узлов, на данном участке местности этого достаточно. Никаких ограничений ни по погоде, ни по ветру, ни по температуре. Теперь при наличии такой техники наше подразделение может еще качественнее выполнять задачи по охране государственной границы.

Катер может ходить как по воде, так и по земле, мелководью, льду.

Напомним, катер заложили в 2017 году на феодосийском судостроительном заводе "Море".