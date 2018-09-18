В Крыму почти на 16% увеличилось производство продуктов питания

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-18T15:05:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Крыму за 8 месяцев этого года на 15,9% увеличился объем производства пищевых продуктов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по август, по данным Крымстата, выросло производство мяса крупного рогатого скота говядины и телятины) парного, остывшего или охлажденного, в том числе для детского питания – на 116,1 тонны, свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания – на 697,4 тонны. Кроме того, увеличился выпуск молока, кроме сырого – на 874,4 тонны, масла сливочного и паст масляных – на 63,7 тонны, творога – на 259,6 тонны, продуктов кисломолочных (кроме творога и продуктов из творога) – на 722 тонны, сметаны – на 130,8 тонны.

Также увеличился объем производства минеральной и питьевой воды, расфасованной в емкости.

При этом сократился выпуск вареных колбасных продуктов, фаршированных в том числе - 41,5 тонны, а также вяленой, соленой и несоленой рыбы – на 48,2 тонны. Также в Крымстате отметили сокращение выработки муки пшеничной и пшенично-ржаной, крупы и хлебобулочных изделий.