Житель Симферополя угнал у отца служебное авто и врезался в столб

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-18T15:25:29+03:00

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В дежурную часть полиции Симферополя принесли заявление руководители одной из детских больниц. Врачи жаловались, что у них угнали служебный автотранспорт.

- По подозрению в совершении преступления задержали ранее не судимого 33-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба МВД по РК. - Молодой человек объяснил, что его отец работает водителем в этой больнице.

Парень был подшофе, когда захотел покататься на служебном авто. Он взял тайком у отца ключи и угнал машину, но через несколько кварталов врезался в столб. Вмиг протрезвев от страха, угонщик убежал с места ДТП, бросив автомобиль.

Сейчас с подозреваемого взяли подписку о невыезде и завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. По ч.1 ст.166 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.