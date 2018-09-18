В Крыму появится две станции по опреснению воды
Себестоимость кубометра воды составит 30 рублей
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В Крыму запустят две пилотные станции по опреснению воды. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, достигнута договоренность с предприятием из Владимира.
- Опытную станцию на 20 тысяч кубометров очистки воды в сутки установим в Судаке и еще одну, небольшую объемом, до 2 тысяч кубометров - в одном из сельских населенных пунктов. Делаем пилотный вариант, – рассказал Аксенов.
Крымский премьер уточнил, что себестоимость производства кубометра воды будет порядка 30 рублей, а сейчас крымчане платят по 31,55 рубля за кубометр.
Дату начала строительства опреснительных установок примет специально сформированная рабочая группа за 30 дней.