2018-09-18T18:13:38+03:00
Общество

В Крыму появится две станции по опреснению воды

Себестоимость кубометра воды составит 30 рублей
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму запустят две пилотные станции по опреснению воды. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, достигнута договоренность с предприятием из Владимира.

- Опытную станцию на 20 тысяч кубометров очистки воды в сутки установим в Судаке и еще одну, небольшую объемом, до 2 тысяч кубометров - в одном из сельских населенных пунктов. Делаем пилотный вариант, – рассказал Аксенов.

Крымский премьер уточнил, что себестоимость производства кубометра воды будет порядка 30 рублей, а сейчас крымчане платят по 31,55 рубля за кубометр.

Дату начала строительства опреснительных установок примет специально сформированная рабочая группа за 30 дней.

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