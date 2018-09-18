Хлорид водорода в воздухе за последние сутки обнаружили в селе Перекоп и на двух улицах Армянска

СЕГОДНЯ 21:51 2018-09-18T21:55:15+03:00

Чем ближе к кислотонакопителю - тем выше концентрация вредных химикатов Фото: Анастасия ЖУКОВА

Других загрязняющих веществ эксперты не выявили

Изменить размер текста: A A

В селе Перекоп содержание хлорида водорода превышает среднесуточную концентрацию в 2,1 раза. Также слишком большое количество этого вредного вещества в воздухе обнаружили на двух улицах Армянска - в доме №1 первого микрорайона (в 1,94 раза), а также на улице Быстрова (в 1,86 раза).

В остальных районах Армянска, как сообщает Роспотребнадзор, превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Пробы брали на аммиак, сернистый ангидрид, хлорид водорода и серную кислоту.

Исследования проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополь. Приведены результаты отбора проб за сутки 17 сентября.

- Продолжает работать горячая линия. Вопросы состояния атмосферного воздуха на территории городского округа Армянск по результатам проведенных исследований и мероприятия по профилактике негативного воздействия вредных веществ разъясняются

населению, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, 13-14 сентября эксперты выявили, что в воздухе села Перекоп под Армянском содержание хлорида водорода превышает предельно допустимую норму в 9-11 раз.