Хлорид водорода в воздухе за последние сутки обнаружили в селе Перекоп и на двух улицах Армянска
В селе Перекоп содержание хлорида водорода превышает среднесуточную концентрацию в 2,1 раза. Также слишком большое количество этого вредного вещества в воздухе обнаружили на двух улицах Армянска - в доме №1 первого микрорайона (в 1,94 раза), а также на улице Быстрова (в 1,86 раза).
В остальных районах Армянска, как сообщает Роспотребнадзор, превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Пробы брали на аммиак, сернистый ангидрид, хлорид водорода и серную кислоту.
Исследования проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополь. Приведены результаты отбора проб за сутки 17 сентября.
- Продолжает работать горячая линия. Вопросы состояния атмосферного воздуха на территории городского округа Армянск по результатам проведенных исследований и мероприятия по профилактике негативного воздействия вредных веществ разъясняются
населению, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Напомним, 13-14 сентября эксперты выявили, что в воздухе села Перекоп под Армянском содержание хлорида водорода превышает предельно допустимую норму в 9-11 раз.
Еще больше материалов по теме: «Выбросы химикатов в Армянске»