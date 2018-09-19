В Армянске проведут прием республиканские медики

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-19T09:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 сентября, в Армянске проведут прием медицинские специалисты республиканского уровня.

Прием начнется в 9:30 в центральной городской больнице. Можно будет посетить невролога, отоларинголога, кардиолога, а также офтальмолога. Чтобы попасть к врачу, нужно будет занять "живую очередь".

- Данная мера была принята в связи с коллективным обращением жителей города, - отметили в пресс-службе Совета министров Крыма.

По словам главы администрации Армянска Василия Телиженко, в городе не хватает профильных медицинских специалистов, поэтому власти решили еженедельно направлять медиков из республиканских учреждений в Армянск.

Как отметили в пресс-службе минздрава РК, в городе не зарегистрировано обращений жителей с отравлениями химическими веществами. С начала недели за медпомощью в горбольницу обратились пять человек, из них трое взрослых и двое детей. Им поставили диагнозы - аллергический дерматит и аллергический фарингит. Двоих взрослых и одного ребенка госпитализировали.