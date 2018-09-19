2018-09-19T09:44:55+03:00
Общество

В Симферополе впервые прошла выставка услуг для детей и семьи

Малышам дарили мороженое, родители знакомились с развивающими центрами
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

На минувших выходных в Симферополе прошла выставка услуг для детей и семьи - первое мероприятие в Крыму для родителей в таком формате.

На одной площадке собрались развивающие центры, спортивные секции, частные детские сады и школы, а так же, представители множества актуальных для детей и родителей направлений.

Специалисты давали консультации и проводили бесплатные мастер-классы для посетителей мероприятия.

Каждый маленький гость получил приятный сюрприз - бесплатное мороженое. Также ребятишек ожидала шоу-программа со спецэффектами.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

В течение двух дней, помимо возможности познакомиться с организациями представленными в сфере семьи и детства, симферопольцы могли бесплатно принять участие в полезных лекциях и открытых диалогах.

Более подробную информацию о выставке можно прочитать на Сайте мамыкрыма.рф

Выставка прошла в рамках социального проекта “Одобрено мамами Крыма”

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Симферопольцев снова напугал загадочный хлопок
Крымским заповедникам присвоили федеральный статус
Шесть улиц Симферополя остались без воды
В Бахчисарайском районе Крыма на пожаре погиб мужчина
Жители Армянска проведут субботник
В Севастополе дайверы нашли 6 артиллерийских снарядов
Аксенов обратится в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму
В Симферополе запретили работать торговому центру «Берг»
В Армянске проведут прием республиканские медики
Хлорид водорода в воздухе за последние сутки обнаружили в селе Перекоп и на двух улицах Армянска
В Крыму появится две станции по опреснению воды
В Севастополе женщин-военнослужащих отправили на курсы выживания
В Севастополе появилась карта оползней
За неделю в Крыму снова выросли цены на бензин
На трассе Евпатория-Ялта загорелся пассажирский автобус
Житель Симферополя угнал у отца служебное авто и врезался в столб
В Крыму почти на 16% увеличилось производство продуктов питания
На крымской границе появился первый в России новейший катер на воздушной подушке
Аксенов сказал, при каких условиях "Крымский Титан" может перейти в государственную собственность
Не все медучреждения Крыма готовы к отопительному сезону
Энергетики 8 дней очищали ржавые провода воздушных линий и оборудование в Армянске
Пограничники задержали украинку, которая везла сильнодействующий наркотик в таблетках "для оздоровления"
Погода в Крыму на 18 сентября: переменная облачность и тепло до +24
Переброска морской воды в кислотонакопитель "Крымского Титана" будет стоить около 1 миллиарда рублей
Курорты Крыма попали в ТОП-10 лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон