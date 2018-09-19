В Симферополе впервые прошла выставка услуг для детей и семьи

СЕГОДНЯ 09:44 2018-09-19T09:44:55+03:00

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На минувших выходных в Симферополе прошла выставка услуг для детей и семьи - первое мероприятие в Крыму для родителей в таком формате.

На одной площадке собрались развивающие центры, спортивные секции, частные детские сады и школы, а так же, представители множества актуальных для детей и родителей направлений.

Специалисты давали консультации и проводили бесплатные мастер-классы для посетителей мероприятия.

Каждый маленький гость получил приятный сюрприз - бесплатное мороженое. Также ребятишек ожидала шоу-программа со спецэффектами.

Фото: предоставлено организаторами

В течение двух дней, помимо возможности познакомиться с организациями представленными в сфере семьи и детства, симферопольцы могли бесплатно принять участие в полезных лекциях и открытых диалогах.

Более подробную информацию о выставке можно прочитать на Сайте мамыкрыма.рф

Выставка прошла в рамках социального проекта “Одобрено мамами Крыма”