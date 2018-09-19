В Симферополе впервые прошла выставка услуг для детей и семьи
На минувших выходных в Симферополе прошла выставка услуг для детей и семьи - первое мероприятие в Крыму для родителей в таком формате.
На одной площадке собрались развивающие центры, спортивные секции, частные детские сады и школы, а так же, представители множества актуальных для детей и родителей направлений.
Специалисты давали консультации и проводили бесплатные мастер-классы для посетителей мероприятия.
Каждый маленький гость получил приятный сюрприз - бесплатное мороженое. Также ребятишек ожидала шоу-программа со спецэффектами.
Фото: предоставлено организаторами
В течение двух дней, помимо возможности познакомиться с организациями представленными в сфере семьи и детства, симферопольцы могли бесплатно принять участие в полезных лекциях и открытых диалогах.
Более подробную информацию о выставке можно прочитать на Сайте мамыкрыма.рф
Выставка прошла в рамках социального проекта “Одобрено мамами Крыма”