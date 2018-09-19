Аксенов обратится в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-19T10:10:41+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру, чтобы там проверили обоснованность повышения стоимости бензина на полуострове.

- У нас никаких рычагов воздействия на нефтетрейдеров нет, мы направляем запросы в ФАС и прокуратуру, они проверяют ценообразование. И если ФАС не находит завышения или картельного сговора, то и мы никаких мер принять не можем. Но после вашего обращения я попрошу ФАС и прокуратуру прокомментировать, какие шаги предпринимаются для того, чтобы стабилизировать ситуацию, и с целью выяснить, спекуляция это или объективная картина на рынке, — сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналиста о завышенных ценах на бензин.

Накануне Крымстат сообщал, что цены на некоторые виды бензина выросли. Автомобилисты отмечают, что топливо марки АИ-95 только в сентябре росло в цене несколько раз.