Аксенов обратится в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру, чтобы там проверили обоснованность повышения стоимости бензина на полуострове.
- У нас никаких рычагов воздействия на нефтетрейдеров нет, мы направляем запросы в ФАС и прокуратуру, они проверяют ценообразование. И если ФАС не находит завышения или картельного сговора, то и мы никаких мер принять не можем. Но после вашего обращения я попрошу ФАС и прокуратуру прокомментировать, какие шаги предпринимаются для того, чтобы стабилизировать ситуацию, и с целью выяснить, спекуляция это или объективная картина на рынке, — сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналиста о завышенных ценах на бензин.
Накануне Крымстат сообщал, что цены на некоторые виды бензина выросли. Автомобилисты отмечают, что топливо марки АИ-95 только в сентябре росло в цене несколько раз.