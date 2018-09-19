Жители Армянска проведут субботник

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-19T11:03:00+03:00

22 сентября горожане будут наводить порядок в парках и возле своих домов

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В Армянске, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за химических выбросов, на 22 сентября запланировали субботник.

- На территории Армянска постоянно работают коммунальные службы, - сообщает пресс-службу Совмин РК, - они заняты сбором листвы, как в сама городе, так и близлежащих селах.

Но рук катастрофически не хватает. Поэтому на заседании оперативного штаба принято решение о проведении 22 сентября 2018 года общегородского субботника по уборке мест общего пользования, придомовых территорий, с привлечением активистов и жителей Армянска.

Правда у самих горожан есть претензии к власятм по организации уборки.

- Листва у нас с деревьев опадает, а ее никто не убирает. Вот мы с соседями вышли, собрали в кучу, но вывезти-то не на чем. И ветер разносит все эти листья обратно, - посетовали местные жители в комментарии «Комсомольской правде – Крым».