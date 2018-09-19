2018-09-19T11:22:25+03:00
Общество

В Бахчисарайском районе Крыма на пожаре погиб мужчина

Причины пожара выясняют эксперты
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Бахчисарайском районе Крыма загорелось домовладение на улице Малиновского в селе Шевченково. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, погиб 47-летний мужчина.

На площади 4 квадратных метра сгорели все вещи.

Загорание ликвидировали до прибытия подразделения МЧС.

Причины пожара выясняют эксперты.

Напомним, в июне в Евпатории загорелась гостиница. Спасатели эвакуировали 30 человек, 5 туристов пострадали, трое пострадали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Симферопольцев снова напугал загадочный хлопок
Крымским заповедникам присвоили федеральный статус
Шесть улиц Симферополя остались без воды
Жители Армянска проведут субботник
В Севастополе дайверы нашли 6 артиллерийских снарядов
Аксенов обратится в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму
В Симферополе впервые прошла выставка услуг для детей и семьи
В Симферополе запретили работать торговому центру «Берг»
В Армянске проведут прием республиканские медики
Хлорид водорода в воздухе за последние сутки обнаружили в селе Перекоп и на двух улицах Армянска
В Крыму появится две станции по опреснению воды
В Севастополе женщин-военнослужащих отправили на курсы выживания
В Севастополе появилась карта оползней
За неделю в Крыму снова выросли цены на бензин
На трассе Евпатория-Ялта загорелся пассажирский автобус
Житель Симферополя угнал у отца служебное авто и врезался в столб
В Крыму почти на 16% увеличилось производство продуктов питания
На крымской границе появился первый в России новейший катер на воздушной подушке
Аксенов сказал, при каких условиях "Крымский Титан" может перейти в государственную собственность
Не все медучреждения Крыма готовы к отопительному сезону
Энергетики 8 дней очищали ржавые провода воздушных линий и оборудование в Армянске
Пограничники задержали украинку, которая везла сильнодействующий наркотик в таблетках "для оздоровления"
Погода в Крыму на 18 сентября: переменная облачность и тепло до +24
Переброска морской воды в кислотонакопитель "Крымского Титана" будет стоить около 1 миллиарда рублей
Курорты Крыма попали в ТОП-10 лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон