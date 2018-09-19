В Бахчисарайском районе Крыма на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-19T11:22:25+03:00

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В Бахчисарайском районе Крыма загорелось домовладение на улице Малиновского в селе Шевченково. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, погиб 47-летний мужчина.

На площади 4 квадратных метра сгорели все вещи.

Загорание ликвидировали до прибытия подразделения МЧС.

Причины пожара выясняют эксперты.

Напомним, в июне в Евпатории загорелась гостиница. Спасатели эвакуировали 30 человек, 5 туристов пострадали, трое пострадали.