В Бахчисарайском районе Крыма на пожаре погиб мужчина
Причины пожара выясняют эксперты
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В Бахчисарайском районе Крыма загорелось домовладение на улице Малиновского в селе Шевченково. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, погиб 47-летний мужчина.
На площади 4 квадратных метра сгорели все вещи.
Загорание ликвидировали до прибытия подразделения МЧС.
Причины пожара выясняют эксперты.
Напомним, в июне в Евпатории загорелась гостиница. Спасатели эвакуировали 30 человек, 5 туристов пострадали, трое пострадали.