В Ялте отключат газ на трех улицах

СЕГОДНЯ 16:49 2018-09-19T16:55:07+03:00

Газ исчезнет на несколько часов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

«Голубое топливо» пропадет на время ремонтных работ

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В четверг, 20 сентября ожидается временное отключение газа в центре Ялты, на улицах Киевской, имени Васильева и Карла Маркса.

- Ялтинское УЭГХ сообщает, что 20 сентября по адресу: ул. Тренева, в районе дома 3/1 будут проводиться работы по плановому ремонту газопровода низкого давления, - такая информация появилась на официальном сайте администрации города Ялта.

Поэтому на трех улицах на несколько часов погаснут конфорки газовых плит и остынут колонки. Терпеть неудобства горожанам и гостям курортного места придется не очень долго.

Ориентировочное время пуска газа всем отключенным потребителям: 20 сентября с 11.00 до 15.30.

Сейчас на полуострове идет подготовка к зимнему сезону. Природа даже на Южном берегу Крыма предъявляет жесткие требования к коммунальным службам, которые отвечают за снабжение жилья различными энергоресурсами.