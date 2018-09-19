«Монолит» застраховал жизнь своих строителей

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-19T16:59:17+03:00

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Компания «Монолит» застраховала жизнь работников своих строительных участков. Как сообщили Крыминформу в компании, теперь круглосуточно и ежедневно строителям обеспечена страховка на случай временной утраты трудоспособности.

- Руководство компании ориентировано на создание комфортных условий работы для всех категорий персонала. Одним из главных факторов комфортной работы является безопасность и социальная защищенность, и это подтверждают сами сотрудники в ходе опросов, которые мы проводим системно один раз в полгода, – рассказала директор компании по персоналу Оксана Афанасьева. – Программу корпоративного страхования от несчастного случая мы реализовали впервые и применили ее в первую очередь к работникам производственных участков. При этом мы намерены развивать программы страхования сотрудников на системной основе.

По словам Афанасьевой, выплата страховой суммы будет производиться в случае временной утраты трудоспособности вследствие несчастного случая. Предельный размер выплаты составляет 150 тысяч рублей. По условиям договора, страховая компания обязана выплатить компенсацию в течение 30 дней с даты установления утраты профессиональной трудоспособности.

- Сотрудники производства очень позитивно восприняли новость о том, что с этого месяца каждый из них будет застрахован от несчастного случая. Механизм получения страховой выплаты уже отработан в Крыму, он достаточно простой и не создаст сложностей работнику с получением компенсаций, – отметила Афанасьева.

В июне прошлого года один из крупнейших крымских застройщиков – ГК «Монолит» – представил общественности свои планы по строительству нового микрорайона в Симферополе.

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