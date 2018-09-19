По поводу прививок от гриппа крымчан проконсультируют на горячей линии Роспотребнадзора
В преддверии сезона ОРВИ и гриппа крымское управление Роспотребнадзора открывает с 20 сентября "горячую линию". Об этом сообщили в пресс-службе ведвомства.
Граждане смогут узнать эпидемиологическую обстановку по ОРВИ и гриппу на полуострове, обсудить вопросы иммунизации населения против гриппа, в частности, выяснить, где сделать прививку, какие вакцины есть в наличии, их состав, производитель.
Также по крымчан проконсультируют по вопросам использования медицинских масок, а также по поводу ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях.
Звонить по телефону +79789191123.
"Горячая линия" работает ежедневно с 9-00 до 18-00, выходные: суббота, воскресенье.