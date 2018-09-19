2018-09-19T23:26:11+03:00
Общество

По поводу прививок от гриппа крымчан проконсультируют на горячей линии Роспотребнадзора

А еще расскажут о заболеваемости, масках и карантинах
Анастасия ЖУКОВА
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В преддверии сезона ОРВИ и гриппа крымское управление Роспотребнадзора открывает с 20 сентября "горячую линию". Об этом сообщили в пресс-службе ведвомства.

Граждане смогут узнать эпидемиологическую обстановку по ОРВИ и гриппу на полуострове, обсудить вопросы иммунизации населения против гриппа, в частности, выяснить, где сделать прививку, какие вакцины есть в наличии, их состав, производитель.

Также по крымчан проконсультируют по вопросам использования медицинских масок, а также по поводу ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях.

Звонить по телефону +79789191123.

"Горячая линия" работает ежедневно с 9-00 до 18-00, выходные: суббота, воскресенье.

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