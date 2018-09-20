Погода в Крыму на 20 сентября: днем до +28, без осадков

СЕГОДНЯ 07:13 2018-09-20T07:14:18+03:00

С 20 по 22 сентября погода в Крыму будет солнечной. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На выходных придут дожди и похолодание

Изменить размер текста: A A

Погода в Крыму 20 сентября будет сухой и теплой.

- В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Минимальные температуры воздуха составят 8…13, на побережье будет теплее 14…19; днем воздух прогреется до 23…28, в горах до 15…20. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами усилится до 15 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14…16, днем 24…26.

В воскресенье во второй половине дня и в начале следующей недели придет похолодание.

- Холодный атмосферный фронт, смещающийся на полуостров с северо-запада, напомнит об осени: местами пройдут грозовые дожди, температура воздуха понизится на 3-5 градуса, - предупредили синоптики.