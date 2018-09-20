Жительницу Симферополя ограбили на романтическом свидании

СЕГОДНЯ 09:26 2018-09-20T10:11:16+03:00

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В полицию Симферополя принесла заявление 45-летняя женщина. Она пожаловалась, что нее украли 20000 рублей и банковскую карточку.

- Был задержан 38-летний житель Ялты, ранее уже судимый за совершение имущественных преступлений, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина рассказал, что после знакомства с потерпевшей он снял квартиру на сутки для романтического времяпровождения. На утро, он просто обобрал спящую женщину. Все свои «трофеи» ялтинский ловелас пустил на покупку горячительных напитков.

Сейчас на него завели уголовное дело за кражу. По ч.2 ст.158 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Севастополе же романтическая встреча закончилась трагедией: мужчина зверски избил свою подругу. Женщина умерла на месте преступления.