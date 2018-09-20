Крымчане покажут «Собаку Баскервилей» на международном фестивале театров кукол в Белгороде

СЕГОДНЯ 12:56 2018-09-20T13:03:06+03:00

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Крымский академический театр кукол примет участие в VIII Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава – 2018». Фестиваль будет проходить в Белгороде с 22 по 27 сентября.

- Мы принимаем участие в фестивале в третий раз. Крымчане везут в Белгород иронический детектив «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойла. Надеемся, что белгородский зритель встретит легендарного Шерлока Холмса и его друга Доктора Ватсона теплыми аплодисментами, - говорит руководитель литературно-драматургической части Галина Телегина.

В фестивале участвуют 20 театральных коллективов из 14 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Артисты примут участие в обширной программе, которая включает в себя мастер-классы. Театральным коллективам будут представлены познавательные лекции: «Театр кукол 21 века. Опыт прогноза» и «Проблемы современного художественно-творческого процесса создания спектакля. Новые технологии».

- Для участия в мероприятиях фестиваля наши артисты подготовили концертный номер для капустника с визитной карточкой театра, - сообщила Галина Телегина.