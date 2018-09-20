Аксенов принял отставку министра транспорта РК Овсянникова

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-20T12:55:38+03:00

Он пробыл в должности пять месяцев

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Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку республиканского министра транспорта Юрия Овсянникова, который написал заявление об уходе по собственному желанию неделю назад.

- Принять отставку Овсянникова Юрия Петровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности РК - министра транспорта РК согласно поданному заявлению, - написано в указе об отставке, опубликованном на сайте правительства Крыма.

Ранее Аксенов отмечал, что Овсянников не справился с обязанностями и «вовремя смылся». В должности министра транспорта он пробыл с 11 мая текущего года.