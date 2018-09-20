В Симферополе до конца года снесут 353 незаконных конструкции

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-20T13:17:04+03:00

До конца года должны снести 353 незаконных конструкции Фото: Надежда ДАЦЮК

Подрядчик обязан зачистить и убрать территорию после сноса

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В Симферополе продолжается демонтаж незаконно размещенных металлических гаражей, торговых ларьков, стопперов и шлагбаумов.

В соответствии с муниципальным контрактом, будет снесено 255 таких объектов, сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Александр Хомяков.

По его словам, подрядчик обязан зачистить и убрать территорию после сноса.

- В случае невыполнения данного условия, оплата в полном объеме по контракту производиться не будет, - уточнил Хомяков.

Также в департаменте городского хозяйства сообщили, что в этом году заключат еще один контракт на снос 353 нестационарных объектов, которые незаконно стоят в городе.