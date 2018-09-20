Пограничники поймали в Армянске пятерых граждан с крупной партией марихуаны
В Армянске пограничники обнаружили пятерых граждан, которых подозревают в незаконном обороте и хранении наркотиков.
- В результате работы оперативниками найдены около 240 граммов вещества растительного происхождения, предположительно «марихуаны», один незарегистрированный травматический пистолет с боеприпасами, 46 охотничьих патронов, 40 патронов калибра 7,62, - рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК.
Фото: ПУ ФСБ по РК
Эксперты МВД подтвердили, что найденное вещество - наркотическое средство каннабис (марихуана).
Правоохранителями решается вопрос о возуждении в отношении задержанных сразу нескольких уголовных дел - по статье "незаконное приобретение и хранение наркотиков" (ст. 228 УК РФ), "незаконное производство и сбыт наркотиков" (ст.228.1 УК РФ), а также "незаконное приобретение и ношение оружия" (ст.222 УК РФ).