Пограничники поймали в Армянске пятерых граждан с крупной партией марихуаны

СЕГОДНЯ 15:47 2018-09-20T15:48:46+03:00

Также у задержанных оказалось незарегистрированное оружие

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В Армянске пограничники обнаружили пятерых граждан, которых подозревают в незаконном обороте и хранении наркотиков.

- В результате работы оперативниками найдены около 240 граммов вещества растительного происхождения, предположительно «марихуаны», один незарегистрированный травматический пистолет с боеприпасами, 46 охотничьих патронов, 40 патронов калибра 7,62, - рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК.

Фото: ПУ ФСБ по РК

Эксперты МВД подтвердили, что найденное вещество - наркотическое средство каннабис (марихуана).

Правоохранителями решается вопрос о возуждении в отношении задержанных сразу нескольких уголовных дел - по статье "незаконное приобретение и хранение наркотиков" (ст. 228 УК РФ), "незаконное производство и сбыт наркотиков" (ст.228.1 УК РФ), а также "незаконное приобретение и ношение оружия" (ст.222 УК РФ).