В Крыму на инспектора ДПС уронили железные ворота

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-20T16:36:46+03:00

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В Крыму проводится проверка по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции.

По информации пресс-службы МВД по Республике Крым 44-летний житель Симферополя, находясь на спецстоянке для автотранспорта, эвакуированного за нарушения ПДД, при составлении административного протокола вел себя неадекватно, при этом оскорблял сотрудников.

Его пытались образумить, но на требования сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей, он не реагировал.

- При попытке самовольного проникновения на спецстоянку, гражданин сорвал ворота с петель, в результате чего металлическими воротами инспектору ДПС были причинены телесные повреждения, - сообщает пресс-служба крымских правоохранителей.

Сейчас идет проверка по этому ЧП. По ее итогам и будет принято решение кто прав, а кто виноват. Станет ясно, какое наказание понесет виновник инциндента.