В Крыму пьяный турист потерял 6-летнего сынишку
В дежурную часть полиции Сакского района обратился встревоженный отдыхающий, у которого пропал 6-летний ребенок.
- Установлено, что заявитель с сыном приехал в Сакский район отдыхать, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Вечером мужчина решил отметить начало морского отпуска. Где и когда потерялся ребенок отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснить не смог.
Всю ночь правоохранители прочесывали местность. Маленького мальчика нашли на рассвете – ребенка сморил сон прямо на улице.
Все слава Богу обошлось: ребенок цел и невредим.
- За время отсутствия ребенка без присмотра взрослых никаких противоправных деяний в отношении него совершено не было, - отмечают в ведомстве.
Нерадивого отца же ждет административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
На него завели административное производство по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.