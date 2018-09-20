В Крыму пьяный турист потерял 6-летнего сынишку

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-20T18:10:39+03:00

За детьми на отдыхе нужен глаз да глаз. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Малыша нашли, а нерадивого отца могут оштрафовать

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В дежурную часть полиции Сакского района обратился встревоженный отдыхающий, у которого пропал 6-летний ребенок.

- Установлено, что заявитель с сыном приехал в Сакский район отдыхать, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Вечером мужчина решил отметить начало морского отпуска. Где и когда потерялся ребенок отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснить не смог.

Всю ночь правоохранители прочесывали местность. Маленького мальчика нашли на рассвете – ребенка сморил сон прямо на улице.

Все слава Богу обошлось: ребенок цел и невредим.

- За время отсутствия ребенка без присмотра взрослых никаких противоправных деяний в отношении него совершено не было, - отмечают в ведомстве.

Нерадивого отца же ждет административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

На него завели административное производство по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.