Погода в Крыму на 21 сентября: солнечно и тепло до +27
На полуострове комфортный осенний день
Температура воды в Черном море +20...23°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 21 сентября, на дворе уютно и хорошо: чистое небо и яркое солнышко. Синоптики обещают, что в ближайшие два дня дождей не будет. Но зато в воскресенье может и гроза приключиться.
- В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
На Южном берегу Крыма малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 25…27º.