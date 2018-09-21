2018-09-21T06:21:27+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 сентября: солнечно и тепло до +27

На полуострове комфортный осенний день
Галина КОВАЛЕНКО
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Температура воды в Черном море +20...23°Температура воды в Черном море +20...23°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 21 сентября, на дворе уютно и хорошо: чистое небо и яркое солнышко. Синоптики обещают, что в ближайшие два дня дождей не будет. Но зато в воскресенье может и гроза приключиться.

- В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 25…27º.

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