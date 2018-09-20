2018-09-20T19:53:53+03:00
Общество

Севастополь и Феодосия вошли в Топ-5 популярных городов России для патриотического туризма

На первом - месте Севастополь, на втором - Санкт-Петербург
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Большинство опрошенных хотят посетить Севастополь.Большинство опрошенных хотят посетить Севастополь.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Севастополь и Феодосия вошли в Топ-5 самых популярных городов России для патриотического туризма.

- Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. – Опрос проводился в связи с празднованием 21 сентября Дня воинской славы России.

По результатам опроса, Севастополь набрал 35% голосов, Санкт-Петербург - 30% и Владивосток - 11%. Феодосия и Новороссийск набрали по 8%.

Напомним, во сколько туристам обойдется отдых в Крыму в сентябре. Дороже всего цены на жилье в Ялте, а самые низкие в Саках, Феодосии и Судаке.

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму пьяный турист потерял 6-летнего сынишку
В Крыму на инспектора ДПС уронили железные ворота
Пограничники поймали в Армянске пятерых граждан с крупной партией марихуаны
В Симферополе до конца года снесут 353 незаконных конструкции
Крымчане покажут «Собаку Баскервилей» на международном фестивале театров кукол в Белгороде
Аксенов принял отставку министра транспорта РК Овсянникова
В Крым под видом молока привезли контрафактный спирт
Жительницу Симферополя ограбили на романтическом свидании
Погода в Крыму на 20 сентября: днем до +28, без осадков
По поводу прививок от гриппа крымчан проконсультируют на горячей линии Роспотребнадзора
«Монолит» застраховал жизнь своих строителей
В Ялте отключат газ на трех улицах
Симферопольцев снова напугал загадочный хлопок
Крымским заповедникам присвоили федеральный статус
Шесть улиц Симферополя остались без воды
В Бахчисарайском районе Крыма на пожаре погиб мужчина
Жители Армянска проведут субботник
В Севастополе дайверы нашли 6 артиллерийских снарядов