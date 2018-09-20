Севастополь и Феодосия вошли в Топ-5 популярных городов России для патриотического туризма

СЕГОДНЯ 19:50 2018-09-20T19:53:53+03:00

На первом - месте Севастополь, на втором - Санкт-Петербург

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Севастополь и Феодосия вошли в Топ-5 самых популярных городов России для патриотического туризма.

- Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. – Опрос проводился в связи с празднованием 21 сентября Дня воинской славы России.

По результатам опроса, Севастополь набрал 35% голосов, Санкт-Петербург - 30% и Владивосток - 11%. Феодосия и Новороссийск набрали по 8%.

Напомним, во сколько туристам обойдется отдых в Крыму в сентябре. Дороже всего цены на жилье в Ялте, а самые низкие в Саках, Феодосии и Судаке.