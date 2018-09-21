2018-09-21T09:54:53+03:00
Происшествия

В Симферополе сантехник обокрал клиента

Из дома пропали ювелирные изделия
Галина КОВАЛЕНКО
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В дежурную часть полиции Симферополя принес заявление 45-летний горожанин. Мужчина пожаловался, что у него похитили из дома золотое кольцо, золотую цепочку с крестиком. Всего добра пропало на 40 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель, - сообщает пресс-служба МВД РК.

Молодой человек не стал отпираться и признался в краже.

Оказалось, что подозреваемого пригласили в дом в качестве сантехника.

- Воспользовавшись отсутствием хозяев дома, он из шкатулки похитил ювелирные изделия, после чего сдал их в один из ломбардов столицы, - отмечают в ведомстве.

Все золото вернули хозяину.

На злоумышленника завели уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. По п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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