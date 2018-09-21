На пяти улицах Симферополя сегодня не будет света
Проводятся внеплановые работы на электросетях
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В пятницу, 20 сентября, в Симферополе не будет света на некоторых улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничение электроснабжения связано с проведением внеплановых работ на электросетях.
С 8.00 до 16.00 не будет энергоснабжения на улице Желябова 33-33/2 (нечетные), пер. Пионерский, 4, ул. Пушкина, 40/4, ул. Жуковского, 26/7, ул. Маяковского, 4-10 (четные), 5-21 (нечетные), ул. Самокиша, 26.