На пяти улицах Симферополя сегодня не будет света

СЕГОДНЯ 09:56 2018-09-21T09:56:36+03:00

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В пятницу, 20 сентября, в Симферополе не будет света на некоторых улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение электроснабжения связано с проведением внеплановых работ на электросетях.

С 8.00 до 16.00 не будет энергоснабжения на улице Желябова 33-33/2 (нечетные), пер. Пионерский, 4, ул. Пушкина, 40/4, ул. Жуковского, 26/7, ул. Маяковского, 4-10 (четные), 5-21 (нечетные), ул. Самокиша, 26.