В Севастополе 8-летнюю девочку убили качели
В Севастополе идет доследственная проверка, главная цель, которой выяснение всех подробностей гибели 8-летней школьницы.
- По предварительным данным, 9 сентября девочка во дворе многоквартирного дома упала с качелей, получив травму головного мозга, - сообщает пресс-служба СК РФ по городу Севастополю. - Спустя девять дней девочка скончалась в одной из городских больниц.
Кто виноват в гибели малышки и можно было ли предотвратить трагедию – ответы на эти вопросы ищут следователи.
К сожалению, такие случаи не единичны на Крымском полуострове.
В прошлом году в поселке Кировском демонтированные старые качели упали на 8-летнего Рудема Аблаева. Малыш от полученных травм скончался.
При похожих обстоятельствах в Севастополе погиб 13-летний Олег Бондарь - на школьном стадионе на него свалились футбольные ворота.