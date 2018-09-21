В Севастополе 8-летнюю девочку убили качели

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-21T10:59:00+03:00

Ребенок при падении получил тяжелую травму и умер в больнице

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В Севастополе идет доследственная проверка, главная цель, которой выяснение всех подробностей гибели 8-летней школьницы.

- По предварительным данным, 9 сентября девочка во дворе многоквартирного дома упала с качелей, получив травму головного мозга, - сообщает пресс-служба СК РФ по городу Севастополю. - Спустя девять дней девочка скончалась в одной из городских больниц.

Кто виноват в гибели малышки и можно было ли предотвратить трагедию – ответы на эти вопросы ищут следователи.

К сожалению, такие случаи не единичны на Крымском полуострове.

В прошлом году в поселке Кировском демонтированные старые качели упали на 8-летнего Рудема Аблаева. Малыш от полученных травм скончался.

При похожих обстоятельствах в Севастополе погиб 13-летний Олег Бондарь - на школьном стадионе на него свалились футбольные ворота.