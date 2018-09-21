Один из ТЦ в Севастополе решил проблемы с пожарной безопасностью и снова откроется

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-21T13:46:36+03:00

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Торговый центр "Плаза" в Севастополе, закрытый из-за нарушения норм пожарной безопасности, вскоре снова откроет свои двери для посетителей. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд.

В суд с заявлением обратился председатель ТСН «Объединение собственников нежилого здания «Плаза». Он просил возобновить работу торгового центра, так как из 29 выявленных при проверке нарушений устранены уже 24, по остальным пяти собственники ведут работу. Документы, подтверждающие это, заявитель суду предоставил.

- Прокурор и представитель МЧС не возражали против удовлетворения заявления. Изучив материалы дела, заслушав участников процесса, суд согласился с доводами заявителя и вынес судебное решение об удовлетворении требований, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Торговый центр снова откроют после вступления решения суда в законную силу - 4 октября.