2018-09-21T14:05:59+03:00
Происшествия

Крымский наркодилер попался полиции, когда переходил ЖД-пути в неположенном месте

21-летний парень распространял LSD с помощью "закладок" [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот с видео МВДФото: скриншот с видео МВД
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В Севастополе задержали распространителя наркотиков с крупной партией на руках. Парень продавал сильнодействующее психотропное вещество - LSD.

Попался 21-летний "дилер" случайно: его заметил патруль транспорной полиции, когда парень переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Блюстители порядка заподозрили, что задержанный "под кайфом" и доставили его в дежурную часть.

Во время досмора в кармане брюк и в рюкзаке обнаружили 19 свертков черного цвета.

- В ходе опроса молодой человек рассказал, что внутри упаковок находятся так называемые «марки», небольшие кусочки бумаги с нанесенным на них химическим раствором LSD в количестве 70 штук. Данный вид психотропного наркотического вещества парень приобрел в сети Интернет для последующей перепродажи через закладки в тайниках на территории Крыма, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере (ч.5. ст. 228.1 УК РФ).

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