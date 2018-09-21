Крымский наркодилер попался полиции, когда переходил ЖД-пути в неположенном месте

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-21T14:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе задержали распространителя наркотиков с крупной партией на руках. Парень продавал сильнодействующее психотропное вещество - LSD.

Попался 21-летний "дилер" случайно: его заметил патруль транспорной полиции, когда парень переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Блюстители порядка заподозрили, что задержанный "под кайфом" и доставили его в дежурную часть.

Во время досмора в кармане брюк и в рюкзаке обнаружили 19 свертков черного цвета.

- В ходе опроса молодой человек рассказал, что внутри упаковок находятся так называемые «марки», небольшие кусочки бумаги с нанесенным на них химическим раствором LSD в количестве 70 штук. Данный вид психотропного наркотического вещества парень приобрел в сети Интернет для последующей перепродажи через закладки в тайниках на территории Крыма, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере (ч.5. ст. 228.1 УК РФ).