Севастополец в парке забил жену камнями накануне развода

СЕГОДНЯ 17:06 2018-09-21T17:06:38+03:00

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Севастополец пойдет под суд по обвинению в убийстве и незаконном обороте порнографических материалов в интернете.

По данным следствия, мужчина 21 декабря 2017 года шел домой через парк Победы. 47-летний севастополец был пьян. В парке он встретил свою супругу, с которой они начали бракоразводный процесс.

Без пяти минут бывшие муж и жена поссорились, и пьяный севастополец начал избивать женщину - сначала руками, а затем и камнями, которые попались ему под руку. Бил по лицу, по голове, по бокам. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как только мужчина понял, что жена не подает признаков жизни, он засыпал тело камнями и покинул место преступления.

Но скрыться не удалось: правоохранители быстро обнаружили его и задержали. Во время следствия всплыло еще одно преступление: оказывается, мужчина скачал из интернета порнографические изображения и переслал их своему знакомому по электронной почте, а это уже - распространение. Так что отвечать перед законом он будет сразу по двум статьям (ч. 1 ст. 105, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе СКР.