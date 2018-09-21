Не рассказали о доходах и имуществе: Девять крымских депутатов могут потерять мандаты
Глава республики хочет досрочно прекратить полномочия народных избранников
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Девять крымских депутатов из советов муниципальных образований могут лишиться своих кресел. Глава республики Сергей Аксенов инициировал вопрос о досрочном прекращении их полномочий о несоблюдении законодательства.
- В результате проверо выявлено, что указанные лица не представили Главе Республики Крым сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, - сообщили в пресс-службе Комитета по противодействию коррупции РК.
В комитете напомнили, что предоставлять такие сведения депутаты обязаны в соответствии с федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ.