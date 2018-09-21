В Алуште обрушилась подпорная стена, металлический щит завис над дорогой

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-21T17:49:53+03:00

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В Алуште частично обрушилась подпорная стена, поэтому над проезжей частью повисла металлическая конструкция бывшего рекламного щита.

Спасатели получили сообщение о ЧП вечером 20 сентября, в 18:50. Из-за обрушения оказался поврежден один автомобиль, было частично перекрыто движение по улице.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На место немедленно выехали сотрудники "Крым-Спас". Они оградили опасную зону и распилили металлическую конструцию биллборда с помощью бензореза и гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Опасный щит убрали с проезжей части.

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал, хоть конструкция и находилась близ пешеходной зоны, передает пресс-служба МЧС Республики Крым.