Крымчанин незаконно присвоил четыре государственных сухогруза за 39 миллионов

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-21T17:58:32+03:00

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Мошенник пытался присвоить себе четыре морские сухогрузные судна стоимостью более 39 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.

Выявить нечистого на руку дельца смогли таможенники и прокуратура во время проверки собственников транспортных средств на предмет уклонения от уплаты таможенных платежей.

Оказалось, что в июне 2015 года крымчанин на основании подложного судебного решения зарегистрировал в Государственном судовом реестре России право собственности на четыре сухогруз, которые ранее принадлежали городу федерального значения Севастополю.

Данные, полученные оперативными сотрудниками таможни, легли в основу искового заявления прокурора. Суд постановил вернуть суда в казну города.

Но этим прыткий крымчанин не отделается: в МВД возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если его признают виновным, то мужчине грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.