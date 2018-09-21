В Симферополе на экофестивале устроят шоу живых трансформеров

СЕГОДНЯ 20:39 2018-09-21T20:40:04+03:00

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В симферопольском парке имени Гагарина 22 сентября пройдет экологический фестиваль «Эковолонтер».

Мероприятие продлится с 12 до 23 часов. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу.

Так, с 12:00 до 18:00 посетители смогут посетить ярмарку ремесленников, принять участие в разнообразных мастер-классах, экоквестах и викторинах. Кроме того, в программе - тренинг-игры и лекции для старшеклассников и их родителей. А для самых маленьких будет работать детская площадка с аниматорами.

С 18:00 до 23:00 гости увидят цирковую программу от шоу-театра Gefest, шоу живых трансформеров, фаер-шоу.

Специальный гость фестиваля - группа «Моя Мишель».

Завершится фестиваль дискотекой и праздничным салютом.