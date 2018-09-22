В Крыму предложили альтернативу американскому кино

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-22T09:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественное открытие кинофорума на Крымском полуострове привлекло к себе внимание людей искусства и политиков.

Необходимо уделять должное внимание развитию российского кинематографа, который вполне может стать альтернативой американского кино - такое мнение озвучил в приветственном слове к гостями и участникам мероприятия глава Госсовета РК Владимир Константинов

- Наступит момент, когда наш кинематограф займет достойное место в сердцах зрителей всей земли, - сказал Владимир Константинов и отметил, что сейчас на экранах засилье американского кино. Америка вводят против нашей страны различные санкции, и нужно добиваться импортозамещения и в кино.

Министр культуры РК Арина Новосельская считает, что «Евразийский мост» - это творческая альтернатива Крымскому мосту.

- У нас действует правило «золотого кадра», - напомнила Арина Новосельская. - Все снятые на полуострове становятся киноклассикой. Снимайте кино в Крыму! венным словом–

Напоминаем, что фестиваль проходит с 21 по 25 сентября. В его конкурсной программе - 25 художественных и документальных фильмов из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.