2018-09-22T09:15:42+03:00
Общество

В Крыму предложили альтернативу американскому кино

В Ялте заработал III международный фестиваль «Евразийский мост»
Галина КОВАЛЕНКО
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В Ялте проходит III международный фестиваль «Евразийский мост».В Ялте проходит III международный фестиваль «Евразийский мост».Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Торжественное открытие кинофорума на Крымском полуострове привлекло к себе внимание людей искусства и политиков.

Необходимо уделять должное внимание развитию российского кинематографа, который вполне может стать альтернативой американского кино - такое мнение озвучил в приветственном слове к гостями и участникам мероприятия глава Госсовета РК Владимир Константинов

- Наступит момент, когда наш кинематограф займет достойное место в сердцах зрителей всей земли, - сказал Владимир Константинов и отметил, что сейчас на экранах засилье американского кино. Америка вводят против нашей страны различные санкции, и нужно добиваться импортозамещения и в кино.

Министр культуры РК Арина Новосельская считает, что «Евразийский мост» - это творческая альтернатива Крымскому мосту.

- У нас действует правило «золотого кадра», - напомнила Арина Новосельская. - Все снятые на полуострове становятся киноклассикой. Снимайте кино в Крыму! венным словом–

Напоминаем, что фестиваль проходит с 21 по 25 сентября. В его конкурсной программе - 25 художественных и документальных фильмов из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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