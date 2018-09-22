Погода в Крыму на 22 сентября: днем до +29, без осадков

СЕГОДНЯ 09:02 2018-09-22T09:02:17+03:00

В воскресенье придут дожди и похолодание

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Погода в Крыму 22 сентября будет теплой, с воскресенья придут дожди.

- В субботу в Крыму еще сохранится сухая и теплая погода. Минимальные температуры воздуха составят 9…14, на побережье 15…20, днем воздух прогреется до 24…29, в горах до 17…22. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14…16, днем 24…26.

В воскресенье на полуострове похолодает.

- 23 сентября местами пройдут грозовые дожди, температура воздуха понизится на 4-6 градуса. Ветер сменит направление на северо-западное 7-12 м/с, с максимальными порывами 17 м/с, - предупредили синоптики.

Как водичка?

Температура морской воды в Феодосии 23, Алуште 23, Ялте 23, в Севастополе 20-22, Евпатории 22, Черноморском 21. В Керченском проливе 23. В Азовском море 22.