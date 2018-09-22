Погода в Крыму на 22 сентября: днем до +29, без осадков
Погода в Крыму 22 сентября будет теплой, с воскресенья придут дожди.
- В субботу в Крыму еще сохранится сухая и теплая погода. Минимальные температуры воздуха составят 9…14, на побережье 15…20, днем воздух прогреется до 24…29, в горах до 17…22. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14…16, днем 24…26.
В воскресенье на полуострове похолодает.
- 23 сентября местами пройдут грозовые дожди, температура воздуха понизится на 4-6 градуса. Ветер сменит направление на северо-западное 7-12 м/с, с максимальными порывами 17 м/с, - предупредили синоптики.
Как водичка?
Температура морской воды в Феодосии 23, Алуште 23, Ялте 23, в Севастополе 20-22, Евпатории 22, Черноморском 21. В Керченском проливе 23. В Азовском море 22.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»