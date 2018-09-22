2018-09-22T09:40:30+03:00
Происшествия

В Симферополе водитель «Жигули» снес забор на трассе и перевернулся

Авария произошла в районе ул. Луговая
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Симферополе автомобиль «Жигули», мчавшийся по проспекту Победы, снес часть металлического ограждения, установленного вдоль дороги.

Авария произошла поздно вечером 21 сентября в районе улицы Луговая.

- Водитель не справился с управлением. После столкновения с забором, машина перевернулась, - рассказывают очевидцы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причину дтп.

После столкновения с забором, машина перевернулась. Фото: Анастасия ЖУКОВА

После столкновения с забором, машина перевернулась.Фото: Анастасия ЖУКОВА

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