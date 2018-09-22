В Симферополе водитель «Жигули» снес забор на трассе и перевернулся
Авария произошла в районе ул. Луговая
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В Симферополе автомобиль «Жигули», мчавшийся по проспекту Победы, снес часть металлического ограждения, установленного вдоль дороги.
Авария произошла поздно вечером 21 сентября в районе улицы Луговая.
- Водитель не справился с управлением. После столкновения с забором, машина перевернулась, - рассказывают очевидцы.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причину дтп.
После столкновения с забором, машина перевернулась.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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