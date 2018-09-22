«Крымтроллейбус» с начала года перевез почти 30 миллионов пассажиров

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-22T10:23:21+03:00

Каждый день на «рогатых» ездят около 121 тысячи человек

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В Крыму за восемь месяцев этого года на троллейбусах в Крыму проехали на 1,2 миллиона человек больше, чем за аналогичный период 2017 года.

- «Крымтроллейбус» перевез 29 миллионов 778 тысяч пассажиров. Это на 1 миллион 241 тысячу больше, чем за такой же период прошлого года. Ежедневно услугами крымских троллейбусов пользуется в среднем 121 тысяча пассажиров, - сообщает пресс-служба Минтранса РК.

По данным ведомства, «зайцев» в транспорте стало меньше.

Напомним, проезд в троллейбусах в Крыму может подорожать до 18 рублей. Сейчас пассажиры в Симферополе платят 14 рублей.