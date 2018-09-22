2018-09-22T11:25:56+03:00
Общество

Крымчан предупредили о четырехдневных перебоях с подачей электроэнергии

Отключения ожидаются с 22 по 25 сентября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На время отключений включат генераторы.На время отключений включат генераторы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в течение четырех дней ожидаются аварийные отключения света. Перебои с подачей электроэнергии будут с 22 по 25 сентября.

- Ухудшение надежности электроснабжения потребителей Крыма и Севастополя связано с выполнением работ по ремонту 1 СШ 220 ПС 220 кВ «Кафа», - сообщат «Крымэнерго». - Диспетчерская заявка на вывод объекта в ремонт поступила от Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС. Это еобходимо для устранения дефектов на оборудовании 220 кВ первой системы шин подстанции 220 кВ «Кафа».

Во время отключений социально-значимые объекты будут запитаны с помощью генераторов. Необходимый запас топлива имеется в наличии.

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