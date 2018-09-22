В Крыму за курортный сезон продали 5,8 миллиона билетов на автобусы
В Крыму за время курортного сезона и наплыва туристов, автостанции продали больше 5,8 миллиона билетов на автобусы.
- Лидером автостанций симферопольской сети по росту показателей пассажиропотока за курортный сезон стала автостанция «Аэропорт», которая 10 июля была перенесена в новый терминал Международного аэропорта «Симферополь», после чего ее доходность увеличилась в два раза, - сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.
На втором месте автостанция «Курортная» (жд-вокзал Симферополя). Она обслуживает большую часть рейсов по Крыму.
- За курортный сезон в Симферополе автостанции реализовали пассажирам 2 млн. 149 тыс. билетов, из которых один миллион с небольшим пришелся на автостанцию «Курортная», - сообщили в пресс-службе предприятия.
В симферопольскую сеть автостанций входит автовокзал «Симферополь» и пять автостанций «Курортная», «Аэропорт», «Восточная», «Западная» и «Николаевка».
Напомним, «Крымтроллейбус» с начала года перевез почти 30 миллионов пассажиров. Каждый день на «рогатых» ездят около 121 тысячи человек.
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