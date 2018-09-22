2018-09-22T14:58:21+03:00
Общество

В Симферополе до 26 октября ожидаются проблемы со светом

В крымской столице будут вводить в эксплуатацию второй блок Таврической ТЭС
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферополе до конца октября ожидаются проблемы с подачей электроэнергии. Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию Таврической ТЭС. Необходимые для этого работы будут проводиться до 26 октября.

- С 17 сентября по 26 октября возможно ухудшение надежности электроснабжения Симферополя и Симферопольского района, - сообщает министерство топлива и энергетики РК. - Одно из мероприятий в рамках обеспечения схемы выдачи мощности второго блока Таврической ПГУ-ТЭС – сооружение заходов существующих линий электропередачи на новую тепловую электростанцию. Для их подключения необходимо разрезать три ЛЭП 110 кВ: Симферопольская – Кубанская, Симферопольская – Восточная и Симферопольская – Марьино.

Специалисты пояснили, что на время проведения работ электроснабжение Симферополя и части Симферопольского района будет осуществляться по одной закольцованной линии 110 кВ и двум линиям, работающим в тупиковом режиме, что ухудшает надежность электроснабжения потребителей.

- При возникновении технологических нарушений на остающихся в работе воздушных линиях 110 кВ возможны ограничения электроснабжения в объеме от 7 до 65 МВт, - уточнили в министерстве.

Напомним, крымчан предупредили о четырехдневных перебоях с подачей электроэнергии. Отключения ожидаются с 22 по 25 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму за курортный сезон продали 5,8 миллиона билетов на автобусы
Крымчан предупредили о четырехдневных перебоях с подачей электроэнергии
«Крымтроллейбус» с начала года перевез почти 30 миллионов пассажиров
В Симферополе водитель «Жигули» снес забор на трассе и перевернулся
Погода в Крыму на 22 сентября: днем до +29, без осадков
В Крыму предложили альтернативу американскому кино
В Симферополе на экофестивале устроят шоу живых трансформеров
Крымчанин незаконно присвоил четыре государственных сухогруза за 39 миллионов
В Алуште обрушилась подпорная стена, металлический щит завис над дорогой
Не рассказали о доходах и имуществе: Девять крымских депутатов могут потерять мандаты
Севастополец в парке забил жену камнями накануне развода
В Крыму развернули третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф»
Крымский наркодилер попался полиции, когда переходил ЖД-пути в неположенном месте
Один из ТЦ в Севастополе решил проблемы с пожарной безопасностью и снова откроется
В Ялте откроется кинофестиваль «Евразийский мост»
В Севастополе 8-летнюю девочку убили качели
На пяти улицах Симферополя сегодня не будет света
В Симферополе сантехник обокрал клиента