В Симферополе до 26 октября ожидаются проблемы со светом

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-22T14:58:21+03:00

В крымской столице будут вводить в эксплуатацию второй блок Таврической ТЭС

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В Симферополе до конца октября ожидаются проблемы с подачей электроэнергии. Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию Таврической ТЭС. Необходимые для этого работы будут проводиться до 26 октября.

- С 17 сентября по 26 октября возможно ухудшение надежности электроснабжения Симферополя и Симферопольского района, - сообщает министерство топлива и энергетики РК. - Одно из мероприятий в рамках обеспечения схемы выдачи мощности второго блока Таврической ПГУ-ТЭС – сооружение заходов существующих линий электропередачи на новую тепловую электростанцию. Для их подключения необходимо разрезать три ЛЭП 110 кВ: Симферопольская – Кубанская, Симферопольская – Восточная и Симферопольская – Марьино.

Специалисты пояснили, что на время проведения работ электроснабжение Симферополя и части Симферопольского района будет осуществляться по одной закольцованной линии 110 кВ и двум линиям, работающим в тупиковом режиме, что ухудшает надежность электроснабжения потребителей.

- При возникновении технологических нарушений на остающихся в работе воздушных линиях 110 кВ возможны ограничения электроснабжения в объеме от 7 до 65 МВт, - уточнили в министерстве.

Напомним, крымчан предупредили о четырехдневных перебоях с подачей электроэнергии. Отключения ожидаются с 22 по 25 сентября.