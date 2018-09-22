2018-09-22T18:08:10+03:00
Общество

В Симферополе 1 октября откроется детсад «Березка»

Ввести в эксплуатацию его планировали еще в 2017 году
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Очереди в детсадах Крыма исчезнут через 2 года.Очереди в детсадах Крыма исчезнут через 2 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Изначально дошкольное учреждение должно было принять малышей в 2017 году.

- Ответственность за отставание от графика открытия сада несет администрация города, поскольку работа подрядчика не был проконтролирована соответствующим образом, - сообщил заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Круцюк.

За неделю до открытия власти должны успеть ввести в эксплуатацию эвакуационные пути, чтобы получить положительное заключение по пожарной безопасности от Министерства чрезвычайных ситуаций РК.

- В ближайшее время будут выданы положительные заключения от Ростехнадзора и Роспортебнадзора с тем, чтобы получить лицензию для открытия детского сада. Учитывая, что все остальное есть: посуда закуплена, мебель установлена, – нужно максимально ускорить этот процесс. Сад должен быть открыт 1 октября, – сказал Глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жара в Крыму продержится до 25 сентября
В Симферополе до 26 октября ожидаются проблемы со светом
В Крыму за курортный сезон продали 5,8 миллиона билетов на автобусы
Крымчан предупредили о четырехдневных перебоях с подачей электроэнергии
«Крымтроллейбус» с начала года перевез почти 30 миллионов пассажиров
В Симферополе водитель «Жигули» снес забор на трассе и перевернулся
Погода в Крыму на 22 сентября: днем до +29, без осадков
В Крыму предложили альтернативу американскому кино
В Симферополе на экофестивале устроят шоу живых трансформеров
Крымчанин незаконно присвоил четыре государственных сухогруза за 39 миллионов
В Алуште обрушилась подпорная стена, металлический щит завис над дорогой
Не рассказали о доходах и имуществе: Девять крымских депутатов могут потерять мандаты
Севастополец в парке забил жену камнями накануне развода
В Крыму развернули третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф»
Крымский наркодилер попался полиции, когда переходил ЖД-пути в неположенном месте
Один из ТЦ в Севастополе решил проблемы с пожарной безопасностью и снова откроется
В Ялте откроется кинофестиваль «Евразийский мост»
В Севастополе 8-летнюю девочку убили качели
На пяти улицах Симферополя сегодня не будет света
В Симферополе сантехник обокрал клиента