В Симферополе 1 октября откроется детсад «Березка»

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-22T18:08:10+03:00

Очереди в детсадах Крыма исчезнут через 2 года. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ввести в эксплуатацию его планировали еще в 2017 году

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Изначально дошкольное учреждение должно было принять малышей в 2017 году.

- Ответственность за отставание от графика открытия сада несет администрация города, поскольку работа подрядчика не был проконтролирована соответствующим образом, - сообщил заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Круцюк.

За неделю до открытия власти должны успеть ввести в эксплуатацию эвакуационные пути, чтобы получить положительное заключение по пожарной безопасности от Министерства чрезвычайных ситуаций РК.

- В ближайшее время будут выданы положительные заключения от Ростехнадзора и Роспортебнадзора с тем, чтобы получить лицензию для открытия детского сада. Учитывая, что все остальное есть: посуда закуплена, мебель установлена, – нужно максимально ускорить этот процесс. Сад должен быть открыт 1 октября, – сказал Глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.