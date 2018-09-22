В Симферополе 1 октября откроется детсад «Березка»
Изначально дошкольное учреждение должно было принять малышей в 2017 году.
- Ответственность за отставание от графика открытия сада несет администрация города, поскольку работа подрядчика не был проконтролирована соответствующим образом, - сообщил заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Круцюк.
За неделю до открытия власти должны успеть ввести в эксплуатацию эвакуационные пути, чтобы получить положительное заключение по пожарной безопасности от Министерства чрезвычайных ситуаций РК.
- В ближайшее время будут выданы положительные заключения от Ростехнадзора и Роспортебнадзора с тем, чтобы получить лицензию для открытия детского сада. Учитывая, что все остальное есть: посуда закуплена, мебель установлена, – нужно максимально ускорить этот процесс. Сад должен быть открыт 1 октября, – сказал Глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.