Жара в Крыму продержится до 25 сентября

СЕГОДНЯ 18:29 2018-09-22T18:31:28+03:00

На полуострове запретили палить костры и жарить в лесу шашлыки

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В Крыму с 23 до 25 сентября ожидается по-летнему жаркая погода. На полуострове объявлена высокая пожарная опасность.

Жителей и гостей полуострова предупреждают, что в это время запрещено разводить костры и использовать мангалы в лесу, вблизи деревьев, рядом с сухой травой.

- Также в этих местах запрещается курить, бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Воздух днем прогреется до +30. Температура морской воды +21…+23.