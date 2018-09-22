2018-09-22T18:31:28+03:00
Общество

Жара в Крыму продержится до 25 сентября

На полуострове запретили палить костры и жарить в лесу шашлыки
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Воздух днем прогреется до +30.Воздух днем прогреется до +30.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму с 23 до 25 сентября ожидается по-летнему жаркая погода. На полуострове объявлена высокая пожарная опасность.

Жителей и гостей полуострова предупреждают, что в это время запрещено разводить костры и использовать мангалы в лесу, вблизи деревьев, рядом с сухой травой.

- Также в этих местах запрещается курить, бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Воздух днем прогреется до +30. Температура морской воды +21…+23.

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